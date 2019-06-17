Поиск

В Кремле не стали строить предположений о причинах конфликта в Чемодановке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка в Пензенской области, причины должны устанавливать правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю о ситуации в Чемодановке и имело ли место там иностранное вмешательство.

При этом Песков не стал строить предположения о причинах произошедшего, предположив, что "здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам".

В РоссииВ СПЧ связали конфликт в Чемодановке с невниманием местных властейЧитать подробнее

Соседи-цыгане

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживают 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Дмитрий Песков Владимир Путин Пензенская область Чемодановка

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Глава Дагестана госпитализирован в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');