В Кремле не стали строить предположений о причинах конфликта в Чемодановке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка в Пензенской области, причины должны устанавливать правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю о ситуации в Чемодановке и имело ли место там иностранное вмешательство.

При этом Песков не стал строить предположения о причинах произошедшего, предположив, что "здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам".

Соседи-цыгане

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживают 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.