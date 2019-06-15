В СПЧ связали конфликт в Чемодановке с невниманием местных властей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в Чемодановке обострилась из-за невнимания местных властей к проблемам сельчан, уверен заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров.

"Думаю, правоохранительные органы быстро разберутся с ситуацией. Проблема в том, что длительное время на это не обращали внимание участковые, другие местные органы, что позволило конфликту вылиться в открытое противостояние", - сказал Бобров "Интерфаксу" в субботу.

Как сообщалось, 13 июня между жителями села Чемодановка, в котором проживает четыре тысячи человек, произошла массовая драка с участием цыган. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, - скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером в пятницу сельчане в связи с ситуацией провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, прибывший накануне в село Чемодановка в связи с конфликтом, пообещал оставаться на месте событий до нормализации обстановки.

В субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя Чемодановки в Главное следственное управление СК РФ. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, установлены все участники конфликта, сейчас определяется их роль в происшествии. Три человека задержаны.

В региональном СУ СКР сообщили, что 17 июня с 14:00 до 16:00 руководитель следственного управления СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет личный прием жителей Чемодановки.

Врио начальника Управления МВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил на совещании под председательством губернатора Пензенской области, что 12 человек уже опознаны как участники массовой драки.