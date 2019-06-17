Поиск

Из Чемодановки вывели основные силы правоохранительных органов

Губернатор Пензенской области заявил о стабилизации обстановки в селе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что обстановка в селе Чемодановка стабилизировалась, и основные силы правоохранительных органов выведены. Слова главы региона на рабочем совещании в понедельник приводит его пресс-служба.

По словам губернатора, на данный момент порядок в Чемодановке охраняют 20 человек. "Обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Также глава региона сообщил об улучшении состояния второго пострадавшего в результате конфликта, "из шестой больницы он переведен на лечение в областную клиническую больницу".

Конфликт в Чемодановке

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. 14 июня один из участников драки умер в результате черепно-мозговой травмы. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка началась после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

По факту конфликта в Чемодановке Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Всего в полицию доставили 174 человека, но большинство из них отпустили. Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Чемодановка Пензенская область Иван Белозерцев

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пилоты сгоревшего в "Шереметьево" SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

Пилоты сгоревшего в "Шереметьево" SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

"Магнит" вместе с бельгийскими пивоварами начал собирать использованную тару

"Магнит" вместе с бельгийскими пивоварами начал собирать использованную тару

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота

Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');