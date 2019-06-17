Из Чемодановки вывели основные силы правоохранительных органов

Губернатор Пензенской области заявил о стабилизации обстановки в селе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что обстановка в селе Чемодановка стабилизировалась, и основные силы правоохранительных органов выведены. Слова главы региона на рабочем совещании в понедельник приводит его пресс-служба.

По словам губернатора, на данный момент порядок в Чемодановке охраняют 20 человек. "Обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Также глава региона сообщил об улучшении состояния второго пострадавшего в результате конфликта, "из шестой больницы он переведен на лечение в областную клиническую больницу".

Конфликт в Чемодановке

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. 14 июня один из участников драки умер в результате черепно-мозговой травмы. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка началась после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

По факту конфликта в Чемодановке Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Всего в полицию доставили 174 человека, но большинство из них отпустили. Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.