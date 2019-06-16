В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

Задержание участников конфликта в Чемодановке Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка в Пензенской области, сообщила в воскресенье официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По информации СКР, в рамках уголовного дела изначально были задержаны трое мужчин; двое из них арестованы, "в отношении третьего принято решение об отложении принятия решения на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья".

Все трое признают свое участие в конфликте, сообщила Петренко.

Накануне на портале правительства Пензенской области сообщалось, что полиция установила двенадцать участников драки в Чемодановке.