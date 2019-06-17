Поиск

Десятки цыганских семей покинули Чемодановку после драки с местными жителями

Десятки цыганских семей покинули Чемодановку после драки с местными жителями
Фото: ТАСС, Сергей Стариков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ряд цыганских семей уехали из пензенского села Чемодановка после конфликта с местными жителями, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

В РоссииВ СПЧ связали конфликт в Чемодановке с невниманием местных властейЧитать подробнее

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых (зданиях - ИФ) остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал глава района.

Он добавил, что обстановка в Чемодановке нормализировалась.

Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина подтвердила, что людей из села принудительно никто не вывозил.

"В общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось", - сказала пресс-секретарь.

В пресс-службе УМВД по Пензенской области агентству уточнили, что план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков снят.

Драка и убитый

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

Чемодановка Пензенская область

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"

"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"

Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ

Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Пилоты сгоревшего в "Шереметьево" SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

Пилоты сгоревшего в "Шереметьево" SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

"Магнит" вместе с бельгийскими пивоварами начал собирать использованную тару

"Магнит" вместе с бельгийскими пивоварами начал собирать использованную тару

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота

Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');