Десятки цыганских семей покинули Чемодановку после драки с местными жителями

Фото: ТАСС, Сергей Стариков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ряд цыганских семей уехали из пензенского села Чемодановка после конфликта с местными жителями, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых (зданиях - ИФ) остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал глава района.

Он добавил, что обстановка в Чемодановке нормализировалась.

Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина подтвердила, что людей из села принудительно никто не вывозил.

"В общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось", - сказала пресс-секретарь.

В пресс-службе УМВД по Пензенской области агентству уточнили, что план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков снят.

Драка и убитый

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.