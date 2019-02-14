Кожемяко пригласил Жана-Мишеля Кусто помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приглашает ученых, в частности известного океанографа Жана-Мишеля Кусто, для содействия в разрешении ситуации с морскими животными, оказавшимися в приморской бухте Средняя и нуждающихся в реабилитации. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Приморья.

"Приглашаю в Приморский край известного исследователя океанов и защитника окружающей среды Жан-Мишеля Кусто и его коллег-ученых, которые предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих. У сына выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто, несомненно, богатый опыт в адаптации животных и возвращении их в океан", - заявил губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.

Глава региона отметил, что ситуация, связанная с животными в бухте Средняя, безусловно, ему известна и, точно так же, как и все неравнодушные жители края, он хочет, чтобы она разрешилась самым благоприятным образом.

"Сегодня решение по этим животным остается за судом. И я надеюсь, что оно будет справедливым. Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я, в частности, окажем максимальную поддержку и помощь в спасении млекопитающих", - обещает губернатор.

Глава региона напомнил, что за период нахождения животных в бухте по его поручению в адаптационный центр морских млекопитающих, где сегодня содержатся 11 косаток и 87 белух, выезжали ученые ТИНРО-Центра. Они проводили визуальные осмотры животных, проверяли условия их содержания. Специалисты высказали мнение, что на данный момент состояние животных удовлетворительное, их достаточно кормят, вольеры глубокие, оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха.

Ученые подчеркивают, что в данный момент выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни, а опыта реадаптации в России нет.

"Более того, для белух Приморье - не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Процесс перевозки косаток в естественную среду обитания - Охотское море - крайне сложный и требует участия квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет", - делится своими размышлениями губернатор.

Ранее сообщалось, что французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто и ряд международных экологических организаций обратились к руководству России с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" под Находкой 11 косаток и 87 белух.

"Мы призываем российское правительство вернуть в естественную среду обитания 11 косаток и 87 белух, пойманных прошлым летом в Охотском море. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан", - говорилось в письме Ж.-М.Кусто и экологических организаций Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute.

Также в обращении говорилось, что у его авторов богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко, косатки из голливудского фильма "Освободите Вилли" в его родные воды в Исландии в 1990-х годах.

"Мы полагаем, основываясь на нашем экспертном опыте, что косаток и белух просто невозможно сохранить здоровыми в неволе, даже при самых лучших обстоятельствах", - отмечают ученые.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

В декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли.