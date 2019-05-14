Экологи объяснили, почему опасно выпускать в бухте Средняя косаток из "китовой тюрьмы"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экологи сообщили о планах властей выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, где сейчас находятся животные, и заявляют, что это опасно для них.

"По имеющейся у "Эковахты Сахалина" информации, ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ИФ), представители Росрыболовства, Минприроды РФ и ряд других участников намерены настаивать на выпуске всех косаток в период 18-20 мая прямо на месте, в бухте Средняя", - говорится в распространенном во вторник сообщении "Эковахта Сахалина".

Экологи заявляют, что это решение противоречит рекомендациям независимой международной экспертной группы, объединенной под эгидой команды известного океанолога Кусто.

"Эксперты команды Кусто, включая и российских, подробно описывают все риски выпуска косаток в бухте Средняя и категорически не рекомендуют этого делать. Косатки, выпущенные на месте их нынешнего содержания, с большой вероятностью не смогут найти себе пищу, поскольку будут находиться в несвойственной им среде, в незнакомых условиях", - говорится в сообщении.

На юге Приморья нет диких косаток, поэтому, узникам "китовой тюрьмы" выпущенным на свободу, придется добывать себе пищу полностью самостоятельно, без какой-либо помощи.

Эксперты рекомендовали выпустить косаток в местах их отлова в прошлом году, либо в акваториях, где обитают дикие косатки.

По данным "Экологической вахты Сахалина", консилиум, где будет решаться судьба животных из "китовой тюрьмы", начнется во вторник в 10:00 в Москве в институте проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Ранее команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто заявила, что всех животных можно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков ранее сообщал, что животные будут выпущены на северо-западе Охотского моря. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что животных могут выпустить в море в ближайшие месяц-два.