Девять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в пятницу приговорил к длительным срокам заключения девять уроженцев Средней Азии, признав их виновными в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Зафару Нодирову, Фарходу Надирову и Хамиду Игамбердыеву наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья. Остальные участники ячейки получили от 11 до 12 лишения свободы. Суд также зачел в срок наказания мужчинам время, проведенное под стражей.

Мобильные телефоны, электронные книги и планшеты, которые были изъяты, будут переданы в ФСБ для удаления запрещенной информации, после чего они могут быть возвращены подсудимым, отметил судья.

Приговор может быть обжалован в течении 10 дней, добавили в суде.

Подсудимые были задержаны в 6 декабря 2016 года. В зависимости от роли, им предъявлено обвинение в создании и участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ).

Суд признал лидером ячейки 50-летнего Зафара Нодирова. Помимо него руководителями группы назвали 35-летнего Фархода Нодирова и 33-летнего Хамида Игамбердыева. Во время прений гособвинение запросило для них наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным участникам - Алиджону Одинаеву, Сардорбеку Сиддикову, Муроджону Сатторову, Отабеку Исомадинову, Собирджону Бурхонддини и Азизу Хидирбаеву - по 13 лет.

Как установлено судом, подсудимые с 7 октября 2016 в съемной квартире в Москве читали запрещенную литературу, в том числе религиозные и идеологические тексты.

Ни один из них не признал свою вину, при этом четверо обвиняемых признали членство в запрещенной организации.