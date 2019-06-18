В СПЧ назвали смехотворными попытки свалить на США вину за конфликт в Чемодановке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Межнациональный конфликт в Чемодановке решить будет очень сложно, но попытки перевалить вину на внешнего врага смехотворны, считает член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

"Ситуация тревожная. Любые межнациональные конфликты очень трудно разрешить. Но попытки найти крайнего в лице внешнего врага, Америки просто смешны", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "невероятно сложно найти виноватого в таких конфликтах".

По мнению члена СПЧ, сейчас власти "просто физически стараются развести противоборствующие стороны", а найти другое решение крайне сложно.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в разговоре с жителями Чемодановки обвинил США в дестабилизации ситуации в селе. Видеозапись его встречи с местными жителями опубликована в социальных сетях.

По словам губернатора, "Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги" и затем дестабилизируют ситуацию. "[Эти люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас", – сказал губернатор. По его мнению, провокаторы "фейковую...ложную информацию загоняют сюда" и "народ взрывается". Белозерцев попросил жителей верить "официальной информации, которую никто никогда искажать не будет".

Массовая драка с цыганами

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие. 17 июня все цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов. Руководство региона обвиняло Запад в распространении фейковой информации, чтобы расшатать обстановку в регионе.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По данным СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Сообщалось о 28 задержанных участниках конфликта.

Первомайский районный суд Пензы во вторник арестовал 28 жителей Чемодановки, подозреваемых в участии в массовой драке. сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка. "Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Как стало известно 17 июня, все цыганские семьи, около 650 человек, после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.