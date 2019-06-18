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Пострадавшего в массовой драке жителя Чемодановки перевели в реанимацию

Врачи оценивают его состояние как тяжелое

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшего в массовой драке жителя села Чемодановка врачи перевели в реанимацию областной больницы имени Бурденко, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь Минздрава Пензенской области Татьяна Махницкая.

Врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое, добавила она.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка. Пострадали пять человек. Двоим из них потребовалась госпитализация. Мужчина 1985 года рождения умер в больнице 14 июля, в драке он получил черепно-мозговую травму. Второй пострадавший остается в больнице, ранее сообщалось, что в его состоянии наметилось положительная динамика. По данным СМИ, драка произошла в результате конфликта местных жителей с цыганами. После драки жители села устроили митинг и перекрывали федеральную трассу.

На середину дня 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал по делу о драке 28 жителей села - все это цыгане, рассказывал пресс-секретарь суда Сергей Маслов. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета.

17 июня пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила "Интерфаксу", что Чемодановку покинули все проживавшие там цыгане, это около 650 человек.

Чемодановка Пензенская область Минздрав Следственный комитет

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