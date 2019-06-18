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Академики РАН призвали Путина пересмотреть все связанные с наркотиками дела

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Четырнадцать академиков Российской академии наук (РАН), 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН присоединились к письму академика Андрея Воробьева, призвавшего пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим" статьям.

Текст обращения был размещен на официальном сайте "Клуба 1 июля". В нем члены РАН просят российские власти пересмотреть все уголовные дела ст. 228 (незаконное приобретение и хранение наркотиков), ст. 228.1 (производство и сбыт) и 229 (хищение либо вымогательство наркотиков) УК РФ. Также они призвали "радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками".

"Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз - распространением наркотиков - и ограничить злоупотребления в этой области", - говорится в письме.

Воробьев 13 июня обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором призвал пересмотреть уголовные дела по ст. 228, ст. 228.1 и 229 УК РФ. Академик отмечал, что почти треть всех заключенных в России отбывают срок по делам, связанным с наркотиками.

Обращение последовало после резонансного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого сначала обвинили по "наркотической статье" и поместили под домашний арест, а спустя пять дней с него сняли все обвинения. По мнению Воробьева, следует задаться вопросом, кто еще мог быть незаконно арестован и невинно осужден по подобным делам.

"Клуб 1 июля" - неформальное объединение ученых, не согласных с итогами реформы РАН 2013 года.

РАН Андрей Воробьев Владимир Путин

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