В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

О том, что 45 полицейских одновременно подали рапорты об увольнении, сообщили телеграм-каналы

Фото: Светлана Холявчук, ИНтерпресс/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Информация СМИ о единовременном увольнении более 40 полицейских из управления внутренних дел по Западному округу Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Ранее анонимные телеграм-каналы, не называя источники, сообщили, что после увольнения начальника УВД ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова еще 45 сотрудников управления подали рапорты об отставке.

13 июня президент Владимир Путин освободил от должностей Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. Он сделал это по представлению глав МВД Владимира Колокольцева.

Министр решил снять генералов с должностей из-за действий сотрудников УВД ЗАО, которые 6 июня задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова и обвинили его в попытке сбыта наркотиков, которые у него якобы нашли при себе и дома вместе с весами.

11 июня Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняли за недоказанностью вины. Задержавших его полицейских отстранили от работы, сейчас в их отношении проводят проверку следователи СКР.