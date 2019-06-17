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"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"

"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"
Фото: Юрий Кочетков, EPA/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

"Сотрудников "Медузы", которые живут и работают в Москве, начали вызывать в полицию на допросы по делу о распространении наркотиков. Свидетелем по этому делу проходит корреспондент "Медузы" Иван Голунов", - сообщило издание.

В РоссииАдвокат Голунова сообщил, что журналиста как свидетеля допросила полицияЧитать подробнее

Накануне адвокат Голунова - Сергей Бадамшин, представляющий "Правозащиту Открытки", сообщил "Интерфаксу", что журналист дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям.

По словам защитника, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов проходил обвиняемым, и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

Как задерживали и отпускали Голунова

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере". Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за его непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.

Иван Голунов Медуза

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