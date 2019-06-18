В Мосгорсуде не нашли причин наказывать судью, отправившего Голунова под домашний арест

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

"За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения (об избрании домашнего ареста вместо содержания под стражей - ИФ) "Слава российскому правосудию!" - сказала журналистам Егорова, отвечая на вопрос, не следует ли наказать судью Никулинского районного суда Михаила Максимова.

На уточняющий вопрос, почему судья Максимов не прекратил уголовное дело, исходя из недостаточности доказательств вины Голунова, глава Мосгорсуда ответила: "У нас еще нет уголовного дела, по которому признали, что эти наркотики были подброшены. Это должен состояться приговор. Судья имел документы, он принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено".

Задержание и освобождение

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями. Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.