Возбуждено дело о невыплате зарплаты работникам Сергиево-Посадского хлебозавода

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о невыплате заработной платы на 14 млн рублей работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" возбуждено в Московской области, сообщили в пресс-службе областного главка СКР.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

"Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината. В результате чего общая задолженность невыплаченной заработной платы составила более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В областном главке СКР отмечают, что в ближайшее время следователями будут допрошены потерпевшие, руководство организации и иные лица. Из государственных органов будут истребованы необходимые сведения о проверке организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности с целью производства бухгалтерского исследования.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку. Они требуют выплатить долги по зарплате за четыре месяца.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.