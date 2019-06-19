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На пострадавшем от взрывов заводе в Дзержинске нашли бомбу времен войны

Серия взрывов в начале июня разрушила пять зданий на территории завода, пострадали 116 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске нашли элементы авиабомбы времен войны, из опасной зоны эвакуировали весь персонал. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По его словам, бомбу нашли в одном из зданий института, ее будут утилизировать.

1 июня на предприятии произошли взрывы, пострадали 116 человек, в том числе сотрудники завода и жители города, госпитализация потребовалась 18.

В апреле на заводе в результате взрыва было разрушено здание цеха. После этого в НИИ отстранили гендиректора.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорацию "Ростех", Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Нижегородская область Дзержинск ГосНИИ Кристалл эвакуация

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