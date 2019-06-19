На пострадавшем от взрывов заводе в Дзержинске нашли бомбу времен войны

Серия взрывов в начале июня разрушила пять зданий на территории завода, пострадали 116 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске нашли элементы авиабомбы времен войны, из опасной зоны эвакуировали весь персонал. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По его словам, бомбу нашли в одном из зданий института, ее будут утилизировать.

1 июня на предприятии произошли взрывы, пострадали 116 человек, в том числе сотрудники завода и жители города, госпитализация потребовалась 18.