Более ста образовательных учреждений пострадали при взрыве в Дзержинске

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"Пострадало около 70 детсадов, 31 школа", - сказал Никитин.

По его словам, "никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла", действия по их замене необходимо осуществить в ближайшие сутки.

Глава региона напомнил, что жителям пострадавших домов нужно обращаться по телефону 112, либо в свою управляющую компанию.

"Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - сказал Никитин.

По его словам, взрыв произошел в 11:53 мск субботы на складе готовой продукции боеприпасов, в результате произошло возгорание, было эвакуировано 28 человек и проведено оцепление.

Губернатор отметил, что в результате взрыва пострадало большое количество зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пыра, в настоящее время оно полностью восстановлено.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил журналистам, что "предварительный ущерб оценивается, по предварительным данным, миллионами рублей".

"Получена гарантия правительства о финансировании на устранение чрезвычайной ситуации. Мы сейчас определяемся с размером ущерба школ, садиков, театров. Занимаемся выяснением ситуации с жилым фондом, параллельно их устраняем", - сказал Носков.

"Выбиты стекла, двери, больше речи ни о чем не идет. Мы считаем, что отделались достаточно легко", - добавил он.

В свою очередь глава ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что "в воскресенье люди будут возвращаться с дач, количество обращений (по ущербу-ИФ) может возрасти".

"Мы к этому готовы. С утра будут продолжены работы следственных органов, они будут оценивать последствия", - сказал он.

Глава регионального ГУ МЧС подчеркнул, что спасатели вместе с пиротехниками обследовали территорию.

"С пиротехниками мы каждое место прошли, никаких симптомов последствий взрыва нет, как для жителей города, так и ближайших пунктах. Частично мы группировку сил и средств сняли", - сказал он.

Синьков отметил, что сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанной с разрушением зданий и оценке обстановки.

"Психологи наши поработали сегодня в медучреждениях, оказали необходимую помощь", - добавил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что о причинах происшествия говорить рано, их выяснят "специальные комиссии".

В субботу днем на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях. По последним данным Минздрава РФ, за медицинской помощью обратилось 85 человек: 39 работников завода и 46 жителей города. 16 из них находятся на стационарном лечении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).