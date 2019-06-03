Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человек
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в нижегородском Дзержинске увеличилось до 116 человек, сообщил на селекторном совещании в Москве замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко.
Он отметил, что из общего числа пострадавших 18 человек были госпитализированы.
Ранее сообщалось о 89 пострадавших, которые обратились к медикам, - это были 44 работника предприятия и 45 жителей города.
ЧП в Дзержинске
Днем 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в городе Дзержинск (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера, в результате которых были разрушены пять зданий предприятия - три складских и два производственных. Площадь начавшегося после взрывов пожара составила 800 квадратных метров.
От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях. Пострадали здания около 70 детсадов и 31 школы.
Было возбуждено дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
Как сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель предприятия, в государственном НИИ было выявлено систематическое нарушение промышленной безопасности. По его словам, за это на заводе накануне ЧП был отстранен от работы гендиректор.
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.