В связи с "делом Голунова" назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Марат Мустафаев сменит Андрея Пучкова, уволенного после скандального дела журналиста Ивана Голунова

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника управления внутренних дел (УВД) по западному округу Москвы полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника этого УВД после увольнения генерала Андрея Пучкова.

На сайте столичного УВД по западному округу в разделе "Руководство" врио начальника значится Мустафаев.

Там же говорится, что он работает в органах внутренних дел с 1993 года. В разное время Мустафаев занимал должности в УВД по юго-западному округу Москвы, а с февраля 2015 стал замначальника УВД по ЗАО.

Бывший начальник УВД Пучков был уволен указом президента РФ после соответствующего ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева.

11 июня министр сообщил, что сотрудники полиции, задержавшие журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобождены от исполнения обязанностей, а СКР даст правовую оценку их действиям. Кроме того, он обещал ходатайствовать перед президентом РФ об отставке Пучкова, а также начальника управления по незаконному обороту наркотиков столичного главка МВД генерала Девяткина.

"Дело Голунова"

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре в Москве. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и отправили под домашний арест.

Журналист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили. Свое уголовное преследование он связал с публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.

Спустя пять дней с Голунова сняли все обвинения за недоказанностью.