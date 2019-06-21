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Материалы о нарушениях оперативников в "деле Голунова" отправлены в прокуратуру Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, передано в прокуратуру Москвы для дальнейшего его направления в Следственный комитет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Там сообщили, что подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Москве нашли нарушения в работе оперативников из управления внутренних дел по Западному административному округу.

Ранее сообщалось, что Голунов, с которого сняли обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), стал свидетелем по первоначально заведенному против него делу. Ему предоставили защиту. Дело ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

Задержание Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение , в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа. Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде. 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов

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