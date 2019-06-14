Вторую компанию-отловщика косаток из "китовой тюрьмы" оштрафовали на 56 млн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал на 56,429 млн руб. компанию ООО "Океанариум ДВ", отловившую и содержащую косаток и белух из "китовой тюрьмы".

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В компании заявили, что их не устраивает такой итог разбирательства. "Решение суда будем обжаловать", - сообщил представитель "Океанариума ДВ".

ООО "Океанариум ДВ" признано виновным по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила трех косаток с нарушениями: на незаконном месте вылова, с несоответствием технических средств и типа судов и с нарушением процедур вылова.

Компания в ходе судебного заседания свою вину не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Как сообщалось, 7 июня по аналогичному делу Фрунзенский суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства и оштрафовал почти на 30 млн рублей ООО "Белый кит", одну из компаний-отловщиков косаток и белух из "китовой тюрьмы".

Также во Фрунзенском районном суде слушаются аналогичные дела в отношении еще двух компаний-отловщиков - ООО "Афалина" и ООО "Сочинский дельфинарий".

Незаконный вылов

Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, и экологи опротестовали решение в этой части.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в "китовую тюрьму" водят детские экскурсии, а программа реадаптации не ведется.