Эксперты сочли лишним присутствие наблюдателей при перевозке животных из "китовой тюрьмы"

В пятницу двух косаток и шесть белух должны привезти в Хабаровск, сменить им воду и пересадить на речной транспорт

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Присутствие наблюдателей при перевозке в Хабаровский край косаток и белух из приморской "китовой тюрьмы" может создать дополнительный стресс для животных и помешать специалистам, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

20 июня первую группу млекопитающих погрузили в специальные контейнеры и на фурах повезли к месту выпуска. Это показали в эфире федеральных телеканалов во время "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. В Greenpeace России после этого заявили, что процессу не хватает прозрачности и присутствия независимых наблюдателей от общественности. В частности, в организации отметили, что неясно, успели ли животные пройти необходимый курс адаптации перед перевозкой.

"Насчет присутствия наблюдателей и у ученых, и у специалистов, осуществляющих операции по загрузке и перевозке белух и косаток, позиция твердая – в эти сложные, ответственные и рискованные моменты на площадке не должно быть большого числа сторонних лиц. Весь этот процесс от подготовки к погрузке до выпуска - многоступенчатый и требующий все-таки серьезных профессиональных знаний и навыков, а не просто желания поучаствовать", - говорится в заявлении на сайте Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр), филиале ВНИРО.

Специалисты предупредили, что животные и так получают стресс во время перевозки, а присутствие лишних людей на техплощадке может привести к ситуациям, опасным для животных. Все участники транспортировки должны быть предельно сконцентрированы, поскольку любая мелочь может обернуться серьезной проблемой, говорится в заявлении.

"Состояние животных, по словам ветеринаров, в настоящий момент хорошее, впереди плановая остановка в Хабаровске для смены воды в контейнерах", - добавили во ВНИРО.

Колонна с двумя косатками и шестью белухами должна прибыть в Хабаровск 21 июня, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ТИНРО-Центра. Там их перегрузят на речной транспорт и повезут дальше, чтобы выпустить у Шантарских островов.

В "китовой тюрьме" в бухте Средней остались девять косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя близ Находки. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. Власти приняли решение провести реадаптацию животных и затем их выпустить.