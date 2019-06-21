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Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Млекопитающие, вывезенные из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, спокойно перенесли первую часть пути от Приморья до Хабаровска, сообщил журналистам сопровождающий животных ветеринарный врач Иван Белокобыльский.

"Движение было медленное, чтобы не трясло ванны. Рядом с животными все время находились специалисты. Визуально осматривали их, наблюдали за покровом кожи. В течение пути у животных было ровное, чистое дыхание, без резких вздохов. Никаких успокоительных препаратов животным не давали. Также их не кормили при перевозке", - сказал ветврач.

По его словам, при перегрузке на речное судно животным поменяют воду. Больше никаких манипуляций проводить не планируется.

Машины с животными из "китовой тюрьмы" днем прибыли в Хабаровск.

Как сообщалось, во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным был продемонстрирован сюжет о том, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем до Хабаровска. Затем речным транспортом их доставят к месту вылова в Охотском море, где они пройдут адаптацию, затем их выпустят в океан.

Во время "Прямой линии" вице-премьер Алексеей Гордеев объявил, что в России будет запрещен вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

В "китовой тюрьме" остаются девять косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край

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