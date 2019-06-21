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Запрет на вылов китов для океанариумов предложили вынести на общественное обсуждение

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о запрете вылова китов для культурно-просветительских целей необходимо обсудить с общественностью, считает директор всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Этот вопрос в любом случае требует общественного обсуждения. Потому что культурно-просветительские цели - это все: и наши зоопарки, и дельфинарии, и океанариум, которых в нашей стране достаточно. И мне кажется, что это общественность должна решить", - сказал Колончин журналистам.

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"На 2020 год мы не предусматривали вообще ни одной "головы" на косаток. Мы рассматриваем сегодня, в первую очередь, вылов для коренных малочисленных народов Севера, и второй момент - это научно-исследовательские цели. Ежегодно мы и Институт проблем эволюции имени Северцева работаем с белухами и другими китообразными", - отметил ученый.

Кроме того, по его словам, китообразных для исследований вылавливают медицинские учреждения, также ведется работа со стороны Министерства обороны.

Накануне в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях в России будет запрещен. "Чтобы не повторялись события, млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретив вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив вылов для научных целей и народов Крайнего Севера, что является традиционным, в небольших количествах", - сказал Гордеев.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
ВНИРО

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