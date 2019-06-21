Запрет на вылов китов для океанариумов предложили вынести на общественное обсуждение

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о запрете вылова китов для культурно-просветительских целей необходимо обсудить с общественностью, считает директор всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Этот вопрос в любом случае требует общественного обсуждения. Потому что культурно-просветительские цели - это все: и наши зоопарки, и дельфинарии, и океанариум, которых в нашей стране достаточно. И мне кажется, что это общественность должна решить", - сказал Колончин журналистам.

"На 2020 год мы не предусматривали вообще ни одной "головы" на косаток. Мы рассматриваем сегодня, в первую очередь, вылов для коренных малочисленных народов Севера, и второй момент - это научно-исследовательские цели. Ежегодно мы и Институт проблем эволюции имени Северцева работаем с белухами и другими китообразными", - отметил ученый.

Кроме того, по его словам, китообразных для исследований вылавливают медицинские учреждения, также ведется работа со стороны Министерства обороны.

Накануне в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях в России будет запрещен. "Чтобы не повторялись события, млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретив вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив вылов для научных целей и народов Крайнего Севера, что является традиционным, в небольших количествах", - сказал Гордеев.