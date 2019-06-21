Казус в КС может заблокировать перевод налоговых преступлений в более тяжкие

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ начал разбирательство по жалобе предпринимателя, исход которого может сказаться на содержании постановления Верховного суда (ВС) РФ по налоговым преступлениям, встреченного в штыки бизнесом. Речь идет о спорном правиле, ухудшающем режим определения масштаба преступления.

Декриминализирующая криминализация

КС РФ, согласно информации на сайте, принял к рассмотрению жалобу Дмитрия Алганова, осужденного в 2016 году за неуплату налогов в особо крупном размере и покушение на мошенничество (статьи 199 и 159 Уголовного кодекса (УК) РФ). Ему, как директору ООО "Управление общестроительных работ", вменили в вину заключение фиктивного договора для увеличения суммы возмещаемого НДС, а также неуплату налогов на 18,7 млн рублей в 2012 году - НДС и на прибыль.

Особо крупный размер, несмотря на относительно небольшую сумму недоимки, в деле появился из-за того, что она превысила сразу два пороговых условия: ее величина оказалась больше 15 млн рублей и составила 50,19% от общей суммы начисленных налогов и сборов за три года. При показателе 50% и менее размер был бы крупным.

Размер определяет не только строгость наказания, но и срок давности. Для особо крупного размера - это десять лет, для крупного - два года.

Предприниматель сначала получил 3,5 года колонии, а при пересмотре дела в 2018 году - три года. Пересмотр проводился после изменения уголовного закона: летом 2017 года была криминализирована неуплата страховых взносов, ранее являвшаяся административным правонарушением.

Это было ужесточением законодательства, но конкретно для Алганова могло бы означать смягчение. Страховые взносы его компания платила в полном объеме, поэтому соотношение между недоимкой и общей суммой обязательных платежей опустилось ниже половинного уровня - до 46,86%, и масштаб преступления, по мнению предпринимателя, нужно было классифицировать как крупный, а не особо крупный.

Поправки, смягчающие правовой режим, имеют обратную силу (статья 10 УК РФ). Потому бизнесмен просил освободить себя от уголовного наказания, так как для привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов в крупном размере срок давности уже истек.

Однако суды отклонили такую аргументацию. Волгоградский облсуд заявил, что статья 10 УК РФ в этом случае неприменима, так как неуплата страховых взносов прежде не являлась преступлением. ВС РФ предпринимателю тоже отказал.

Поиск индивидуального подхода

После проигрыша в судах общей юрисдикции Алганов пожаловался в КС РФ. Он настаивает, что при рассмотрении уголовных дел нужен индивидуальный подход. Бизнесмен указывал в жалобе, что введение законодателем уголовной ответственности за неуплату страховых взносов нельзя рассматривать как ужесточение законодательства для всех без исключения случаев. "В одних ситуациях для определенных лиц [это обстоятельство], отягчающее ответственность, и в отношении них закон не имеет обратной силы, а в отношении других лиц, наоборот, введение данной нормы в УК РФ улучшило их положение", - говорится в жалобе бизнесмена, с которой ознакомился "Интерфакс".

В противном случае, по мнению Алганова, нарушается его конституционное право на ретроспективное применение закона, смягчающего ответственность. Также он ссылается на позицию самого КС РФ. Еще в 2006 году он заявил, что закон, улучшающий положение совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит применению в конкретном деле независимо от того, в чем выражается такое улучшение. Это может быть и отмена квалифицирующего признака преступления, и снижение пределов санкции, и изменение в благоприятную для осужденного сторону правил, касающихся назначения наказания, или что-либо иное, указали судьи КС РФ.

Перспективная жалоба

Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", полагают, что КС РФ может согласиться с аргументами Алганова. "Перспективы у этой жалобы есть", - считает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов. Он напоминает, что ранее КС РФ говорил об обратной силе уголовного закона при любом смягчении положения для совершивших преступление.

Однако, по его словам, ситуация, попавшая на рассмотрение в КС РФ особенная, так как закон в целом, наоборот, ужесточал ответственность.

"Это казус. В 2017 году произошла криминализация неуплаты страховых взносов, то есть ужесточение уголовного закона, но для отдельных лиц он означает улучшение положения в силу особого порядка расчета крупного и особо крупного размера недоимки", - говорит он.

С этим соглашается адвокат Вячеслав Голенев. По его мнению, криминализация отдельного признака в составе преступления позволяет учесть и его в целях определения наказания, даже если такой признак на момент возбуждения уголовного дела криминализован не был и если происходит улучшение положения подсудимого.

Особенности подсчета

От решения КС РФ может зависеть и судьба готовящегося постановления пленума Верховного суда РФ об уголовной ответственности за налоговые преступления. В четверг стало известно о переносе повторного рассмотрения этого документа на октябрь. В нем предлагается, по сути, отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, что вызвало шквал критики со стороны бизнес-сообщества.

Еще одно спорное положение проекта напрямую корреспондируется с фабулой дела Алганова. В документе говорится, что при определении крупного и особо крупного масштаба преступления следует учитывать лишь суммы тех налогов, сборов, страховых взносов, которые не были уплачены по истечении налоговых периодов по видам налогов, сборов, страховых взносов. То есть если не был уплачен только НДС, то процентный порог размера нужно будет рассчитывать не от общего объема обязательных платежей, а от начисленной суммы НДС. Соответственно, этот порог будет ниже.

"Если КС РФ поддержит жалобу Алганова, то это будет означать, что такое разъяснение ВС РФ неверно", - полагает Зарипов.