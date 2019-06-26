В ЦИК заподозрили постановочность видеороликов об очередях в изибркомы Петербурга

На искусственные очереди в одной комиссии пожаловался штаб Навального

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допустил, что видеозаписи с очередями в петербургские избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) могут быть постановочными. Ранее на очереди в избирком округа Звездное пожаловался штаб Алексея Навального.

"Речь идет о тех историях, когда люди приходят в ИКМО под видом кандидатов и начинают сдавать документы, образуя псевдоочереди, никаких документов у них нет, потом они снимают происходящее на пленку и говорят: вот видите, какое безобразие творится - мы пришли, сдать документы не можем, очередь большая", - отметил он. У него сложилось впечатление, что часто того, кто он видел, было постановкой.

По его словам, он ознакомился с этими записями, изучая фото- и видеоотчеты с участков, на которых побывали проверяющие из ЦИКа.

"Вопрос: кто этими постановочными вещами, которые дискредитируют деятельность муниципальных комиссий, занимается? Это вопрос, который я задам в своем письме правоохранительным органам, когда мы получим все видеоматериалы", - добавил он.

"Были и нарушения, но как минимум по трем комиссиям, как мне показалось, я увидел постановку. Все происходило на глазах наших людей, которые там были. Они часто не успевали представиться, поэтому они заходили и фиксировали все, что там происходит", - добавил Булаев.

Ранее петербургский штаб Алексея Навального заявил, что сообщил, что кандидаты не могут подать документы в избирком Звездного из-за искусственных очередей, которые создают люди спортивного телосложения.

"Фонтанка.ру" писала, что по меньшей мере в двух округах независимые кандидаты пострадали из-за "искусственных очередей". Глава штаба Навального Александр Шуршев рассказал изданию, что увидел в избиркоме Екатерингофского очередь из десяти человек, а когда начал снимать ее на телефон, на него напали и телефон вырвали. В избиркоме Ржевки независимых кандидатов не пускали внутрь участники очереди, которые их оттаскивали, зажимали дверями и душили, писала "Фонтанка".

21 июня партия "Яблоко" пожаловалась в ЦИК на том, что в избирательных округах Петербурга управы и избиркомы скрывают информацию о назначении от оппозиционных кандидатов, тем самым мешая им зарегистрироваться в срок: нельзя подать документы о выдвижении, не зная сроки их подачи.

25 июня стало известно, что Центризбирком направил в Петербург 14 представителей за наблюдением за подготовкой к муниципальным выборам

26 июня городская избирательная комиссия подтвердила информацию о нарушениях с сокрытием дат назначения выборов в ряде ИКМО.