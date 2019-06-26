Поиск

Россия вернет долг ПАСЕ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин, сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк после подтверждения полномочий делегации РФ без ограничений.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

Ранее позиция РФ заключалась в том, что вопрос о долге будет обсуждаться только после восстановления полномочий РФ в ПАСЕ. Россия не платила взносы с 2017 года.

Полномочия делегации были полностью подтверждены в среду.

ПАСЕ

Новости по теме

Новости

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Что произошло за день: среда, 26 июня

Путин принял отставку Евкурова

Российская делегация в последние две минуты проголосовала на выборах генсека ПАСЕ

Беглов обещал не сдавать подписные листы из района, где штаб Навального усмотрел фальсификации

Глава Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму

Россия заочно обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

Россия заочно обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

Медведев одобрил идею конфисковывать машины после "пьяных" ДТП

Медведев одобрил идею конфисковывать машины после "пьяных" ДТП

В МВД заявили об интересе к данным о людях, которым противопоказана езда за рулем

Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');