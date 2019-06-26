Россия вернет долг ПАСЕ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин, сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк после подтверждения полномочий делегации РФ без ограничений.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

Ранее позиция РФ заключалась в том, что вопрос о долге будет обсуждаться только после восстановления полномочий РФ в ПАСЕ. Россия не платила взносы с 2017 года.

Полномочия делегации были полностью подтверждены в среду.