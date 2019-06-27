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Дилерские центры "Рольфа" в пятницу продолжат работу в обычном режиме

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дилерские центры компании "Рольф" в пятницу продолжат работать в обычном режиме после визита следователей в четверг, сообщил "Интерфаксу" представитель "Рольфа".

Он пояснил, что следователи завершили действия в подразделениях компании, проверки закончены.

Как сообщал ранее представитель компании, в четверг около 9 утра в несколько дилерских центров "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Как заявил основатель автодилера Сергей Петров, обыски связаны с выводом денег за границу в 2014 году.

В РоссииВ офисы автодилера "Рольф" в Москве и Петербурге пришли с обыскамиВ офисы автодилера "Рольф" в Москве и Петербурге пришли с обыскамиЧитать подробнее

"Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало - это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов", - сказал он в интервью Forbes.

"Возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом", - добавил бизнесмен.

Позднее официальный представитель СК сообщил, что Петрова подозревают в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

"Рольф" - крупнейшая дилерская компания в России с 22 автомобильными брендами, 20 дилерскими локациями и 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке.

Рольф

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