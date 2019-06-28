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Норвежское издание Barents Observer обжаловало в суде блокировку сайта в России

Мосгорсуд начнет рассматривать эту жалобу 12 июля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Норвежское издание Barents Observer при поддержке антидискриминационного центра (АДЦ) "Мемориал" подало в Мосгорсуд жалобу на решение Роскомнадзора заблокировать его сайт в России из-за статьи о сааме-гее, который пытался покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба АДЦ "Мемориал".

Первое заседание по этой жалобе состоится 12 июля. После этого суд рассмотрит документы и аргументы обеих сторон, решение ожидается в сентябре.

Сайт Barents Observer решили заблокировать в феврале. Поводом для претензий Роскомнадзор назвал способ описание попытки самоубийства, в котором усмотрел пропаганду суицида.

"Я продолжаю утверждать, что интервью с Дэном Эрикссоном поможет другим преодолеть травматические табу. Это прямо противоположно пропаганде самоубийств", — заявил редактор издания Томас Нильсен. Его слова приведены в пресс-релизе АДЦ.

"Мы поддерживаем решение The Barents Observer не снимать с публикации этот материал на своем веб-сайте. Мы считаем, что интервью с геем-саамом очень важно, а наложение запрета на эту статью — явный случай дискриминации", — заявила директор АДЦ"Мемориал" Стефания Кулаева.

Норвегия Роскомнадзор Мемориал Barents Observer

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