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Путин назвал произволом произошедшее с журналистом Голуновым

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал произволом ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова и подчеркнул, что этот инцидент должен быть расследован.

"Что касается ситуации с Голуновым - там не несправедливость, там произвол", - сказал Путин журналистам в Осаке.

"Это просто произвол. И он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", - добавил он.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. 8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере", в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил двоих высокопоставленных сотрудников ведомства.

Владимир Путин Иван Голунов

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