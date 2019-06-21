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Хинштейн сообщил о найденных при прокурорской проверке нарушениях в "деле Голунова"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - По результатам прокурорской проверки руководству столичной полиции внесено представление о нарушениях при работе по делу журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"В адрес руководства ГУ МВД внесено многостраничное представление по нарушениям, выявленным в работе УВД ЗАО по "делу Голунова" с требованием об их устранении", - сказал Хинштейн.

Он не стал уточнять о каких конкретно нарушениях идет речь, сославшись на секретность этой информации.

Депутат подчеркнул, что прокурорская проверка была проведена после его обращения. При этом он выразил недоумение информацией о том, что нарушения в работе УВД ЗАО были выявлены подразделениями собственной безопасности столичной полиции, поскольку "именно об этих нарушениях шла речь в прокурорском представлении".

"Интерфакс" не располагает комментарием столичной прокуратуры по данному вопросу.

Задержание Ивана Голунова

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение , в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа. Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде. 11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Иван Голунов вышел на свободу

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Александр Хинштейн

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