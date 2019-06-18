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Руководство МВД пообещало жестко наказывать сотрудников за провокации по делам о наркотиках

В ведомстве также призвали учесть мнение родителей наркоманов при обсуждении поправок в статью 228 УК

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД Александр Горовой пообещал "принимать самые жесткие меры по отношению к полицейским" за провокации с доказательной частью по делам о наркотиков. Он сказал об этом во вторник.

Замминистра напомнил, что появился повод для "определенной ревизии" статьи 228 Уголовного кодекса о преступлениях, связанных с наркотиками, и поступили предложения ее смягчить. О подготовке такой законодательной инициативы в Госдуме заявили на фоне дела журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики и обвинили его в покушении на сбыт.

Горовой предложил при этом учитывать мнение родителей, "детям которых продавали этот наркотик, дети которых заболели от этого, дети которых воровали и уносили из семьи где-то и последнее". По его мнению, они должны участвовать в обсуждении поправок.

"Вот тогда надо и проводить этот диспут. А какова должна быть санкция? Мы не являемся субъектом законодательной инициативы, мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением нашей страны", - подчеркнул Горовой.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Москва МВД Медуза

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