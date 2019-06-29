РПЦ предложила изучать священные тексты в школе на уроках литературы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что современные школьники могли бы знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы.

"К сожалению, в рамках школьного курса одиннадцатилетнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям. Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве", "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам иерарха, президент России Владимир Путин во время "прямой линии" посоветовал молодым людям обратиться к религиозным текстам, потому что действительно эти религиозные тексты вне зависимости от вероисповедания человека несут очень существенную нравственную нагрузку. "И это нравственная составляющая, которой сегодня не хватает нашим молодым людям и нашим школьникам", - считает митрополит.

Он отметил, что остался позади период, когда на полках каждого государственного учреждения стояли многотомные собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

"Сейчас эти времена прошли, и несостоятельность этих политических теорий и этого материалистического мировоззрения была убедительно показана, ее вред был показан теми репрессиями, которые осуществлялись в нашей стране, в том числе и репрессиями против верующих, - заявил архиерей. - Я надеюсь, что мы перелистнули эту страшную страницу в нашей истории".