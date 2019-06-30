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Затопленные районы Иркутской области посетят вирусологи для оценки эпидситуации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вирусологи начнут работать в понедельник в затопленных районах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, по поручению губернатора Сергея Левченко утром они отправляются в район бедствия для объективной оценки эпидемической ситуации на месте, с собой у них необходимый запас препаратов.

По данным Главного управления МЧС России по региону, падение уровня воды в разлившейся в Тулунском районе реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр.

Ранее сообщалось, что дождевой паводок на реках Иркутской области подтопил водозаборы, которые обеспечивали водой населенные пункты Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов. Системы водоснабжения отключены.

По информации управления Роспотребнадзора по области, на затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Для предотвращения возникновения и распространения инфекции в настоящее время идет закупка бактериофагов, вакцины от дизентерии и от гепатита А.

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По данным властей, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано, организована вакцинация от гепатита А.

Как сообщалось, по данным 7:00 (2:00 по Москве) воскресенья, в 53 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.

Иркутская область

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