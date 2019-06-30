Паводок подтопил дома более 10 тыс. жителей Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вышедшие из берегов реки подтопили в ночь на воскресенье пять новых населенных пунктов в Иркутской области, вода зашла в 155 домов, в которых проживает около 500 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на 7:00 (2:00 мск) воскресенья в 53 населенных пунктах подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Представитель МЧС отметил, что из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода стала уходить из жилых домов.

"Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек. Из 25 поселений вода ушла", - уточнил собеседник.

В свою очередь мэрия города Тулун, где подтоплено более 800 домов, в том числе несколько пятиэтажных, и федеральная трасса Р-255 "Сибирь", сообщает, что уровень воды в реке Ие снижался всю ночь и упал до 1306 см. Однако последние два часа снижение прекратилось. Критический уровень воды в Ие в Тулуне - 700 см.

Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.