Продажу алкоголя запретили в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полный запрет на продажу алкоголя введен в городе Тулун и Тулунском районе, где из-за выхода из берегов реки Ии подтоплено более 1 тыс. жилых домов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в мэрии Тулуна.

"Распоряжение мэра о запрете продажи алкогольной продукции было подписано вчера", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что в настоящее время в Тулуне остаются подтопленными 887 домов, где проживает 1 тыс. 771 человек. В Тулунском районе были подтоплены 16 населенных пунктов, 458 жилых домов.

"Вода ушла из поселка Аршан, где были подтоплены все 114 домов, и из села Уйгат, где было подтоплено 67 домов", - отметил сотрудник пресс-службы.

На сайте мэрии Тулуна сообщается, что за последние два часа уровень воды в Ие упал еще на 17 см и по данным на 10:00 (5:00 мск) составил 12 метров 89 см. Критический уровень - 7 м.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок.

Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек.