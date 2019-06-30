Росгидромет составил прогноз по паводкам в Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, кое-где пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда, заявил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"Прогноз остается напряженным в районе города Тулуна. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-го-7-го может быть небольшой приток (воды)", - заявил Яковенко.

"Пик паводка прошел сегодня в 14 часов дня. За последующие 10 часов вода на 40 сантиметров упала. Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный - в том, что в принципе воде идти там особенно некуда", - сказал глава ведомства.

При этом он сообщил, что в Нижнеудинском и Тайшетском районах паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского.

Глава службы сообщил, что такой паводок является редким явлением.

"С момента наблюдения с 1936 года, это четвертый такой масштабный паводок. Старожилы говорят, что в 1902-м был паводок 9 м, но архивов нет. Есть в 1937 году - 8,5 м, в 1980 году - 9 м, в 1984 году - 11 м, то сегодня почти 14 м. То есть это происходит раз в 180 лет", - отметил Яковенко.

По данным МЧС РФ, на территории Иркутской области в результате обильных осадков произошел подъем воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Произошло подтопление четырех районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский), 31 населенного пункта, 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 2087 детей, 32 социально значимых объекта.

По последним данным ведомства, три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате паводка. Пострадали 348 человек, в том числе 32 ребенка. 97 пострадавших, в том числе 17 детей, госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Спасатели эвакуировали 1161 человек, в том числе 261 ребенка.

В результате ЧС повреждены 13 автомобильных мостов (ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 км по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 км по 1371 км ФАД Р-255 "Сибирь"), подтоплены 17 участков автомобильных дорог местного значения.

Ранее в субботу премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

В частности, членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших.

В свою очередь граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. руб. на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. руб. (тяжкий вред или вред средней тяжести).

Кроме того, гражданам, проживающим в зоне паводка в жилье, подвергшемся разрушению в результате ЧС, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека.

В связи с утратой имущества первой необходимости устанавливается финансовая помощь гражданам в размере от 50 тыс. руб. на человека (за частично утраченное имущество) до 100 тыс. руб. на человека (за полностью утраченное имущество первой необходимости).

Бюджету Иркутской области из резервного фонда правительства будут выделены в 2019 г. бюджетные ассигнования в размере 662 млн руб. на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан, пострадавшим во время паводка.