В Иркутской области от паводка пострадали 3 тыс. га посевов зерновых культур

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более 3,6 тыс. га посевов зерновых культур, по предварительным данным, пострадали от наводнения в Иркутской области, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе отметили, что также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна.

В зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского и Зиминского районов.

Точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения территориях определят после спада воды.

Ранее сообщалось, что по данным 7:00 (2:00 по Москве) воскресенья, в 53 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.