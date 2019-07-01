Что изменится для россиян с 1 июля 2019 года

Застройщики переходят на проектное финансирование, коммунальные платежи проиндексируются, перезапущены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" и многое другое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - 1 июля вступают в силу законы и нововведения, которые коснутся многих сфер жизни россиян - строительства, перевозок, жилищно-коммунальных услуг.

- Застройщики перейдут на схему финансирования с применением эскроу-счетов. Строительные компании не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения работ, теперь они должны кредитоваться в банках. Переход на новую схему финансирования, по задумке властей, исключит появление новых дольщиков.

- Проценты и штрафы по займам до года с 1 июля не могут превышать долг более чем вдвое. Теперь заемщик, взявший в долг, например, 10 тыс. рублей, отдаст не более 30 тыс. рублей (10 тыс. рублей - долг, 20 тыс. рублей - проценты, неустойка, иные платежи). С 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.

- Кабмин перезапустил программы господдержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Также государство поддержит льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей - на эти цели выделено 10 млрд рублей. До конца года, по оценкам главы Минпромторга, правительство простимулирует покупку еще 75 тыс. машин.

- Произойдет корректировка тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, в Москве кубометр холодной воды подорожает до 40,48 руб., "куб" горячей - до 198,19 руб., цена водоотводения вырастет на 3,9% до 29,57 руб., стоимость отопления поднимется на 3% до 2389,72 рубля за Гкал, а кубометр газа вырастет в цене на 1,3% до 6,83 руб. Стоимость электроэнергии вырастет не для всех жителей Москвы.

- Тарифы в системе взимания платы с грузовиков "Платон" повысятся на 14 копеек за километр. Теперь за километр пути по федеральным автодорогам водители будут платить 2,04 руб./км. Следующая индексация произойдет в феврале 2020 года - до 2,2 руб./км.

- Стартовал эксперимент по маркировке духов и туалетной воды. Он продлится до 30 ноября 2019 года.

- Вступили в силу масштабные поправки к закону о госзакупках. Госзакупки по 44-ФЗ будут сильно упрощены: теперь их можно планировать с помощью одного документа - плана-графика, а также повышен порог для "коротких закупок" - с 1 июля он составит 300 млн рублей и 2 млрд рублей для строительных аукционов. Кроме того, ограничивается допуск импортных вин к госзакупкам.

- Начинается ветсертификация готовой молочной продукции. С 1 июля в систему включаются сыры, молочные консервы и сливочное масло, а остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года. Также в магазинах товары с содержанием заменителя молочного жира должны лежат отдельно от молочных и молокосодержащих продуктов. Последние будут сопровождаться надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

- Стартует "третья волна" перехода на онлайн-кассы. По оценкам Федеральной налоговой службы, их начнут использовать еще 400 тыс. налогоплательщиков. Одновременно с этим 1 июля закончится действие отсрочки, позволяющей не применять кассу при зачете и возврате аванса.