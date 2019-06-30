Вода ушла из города Нижнеудинск в Иркутской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Уде опустился ниже критической отметки в городе Нижнеудинск Иркутской области, где на прошлой неделе было затоплено 1 тыс. 326 домов с населением 3 тыс. 317 человек, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Вода ушла из всех жилых домов в Нижнеудинске, а также из 16 подтопленных поселков Нижнеудинского района, в том числе из Алыгджера - административного центра горной Тофаларии, где были затоплены все 193 дома 498 жителей", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в районе остаются подтопленными два поселка, 58 жилых домов.

В соседнем Тайшетском районе, где из берегов выходила река Бирюса, вода ушли из шести поселков, в том числе из Соляной, где были затоплены все 320 домов. Остаются подтопления в пяти населенных пунктах, в том числе полностью залиты водой 185 домов в поселке Бирюса.

Кроме того, в ночь на воскресенье из-за резкого повышения воды в Бирюсе было затоплено 84 дома в поселке Шиткино, в котором 735 домов и 1 тыс. 725 жителей. В настоящее время уровень воды в Бирюсе в районе Шиткино составляет 725 см при критическом 570 см.

"Гидрологическая обстановка в Тайшетском районе остается сложной", - подчеркнул представитель МЧС.

В Тулунском районе, где вышла из берегов Ия, остаются подтопленными 16 населенных пунктов, 458 жилых домов, и город Тулун, в котором пострадали 887 домов, где проживает 1 тыс. 771 человек. Вода ушла из двух поселков: Аршан, где были подтоплены все 114 домов, и Уйгат, где было подтоплено 67 домов.

В Чунском районе река Чуна в субботу подтопила все жилые дома в поселках Приудинск (45), Баер (6), Тахтай (29), а также 8 домов в Онте.

В Зиминском районе река Ока в субботу подтопила 30 домов в поселке на острове Братская протока.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья за время паводка в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек.