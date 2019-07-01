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Число оставшихся без света жителей Иркутской области снизилось почти вдвое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на понедельник, составляет 16 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

Без электроснабжения остаются потребители государственного предприятия "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании". К восстановлению энергосетей привлечены 20 бригад специалистов.

Мощность отключенных потребителей составляет 18,23 МВт.

Ранее сообщалось, что по данным на воскресенье, света были лишены 29,7 тыс. жителей Иркутской области. Таким образом, за сутки количество отключенных от энергоснабжения уменьшилось почти вдвое.

Ранее сообщалось, что по данным 7:00 (2:00 мск) воскресенья, в 53 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.

Иркутская область

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