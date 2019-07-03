В ЦИК призвали не распространять слухи о нервном срыве Памфиловой

Председателю Центризбиркома сделали операцию на плечевом суставе, поэтому ее не было на заседаниях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев опроверг информацию анонимного телеграм-канала о то, что глава комиссии Элла Памфилова в июне была госпитализирована из-за нервного срыва, случившегося из-за муниципальных выборов в Петербурге. Он призвал не распространять слухи о причинах ее долгого отсутствия на работе.

По его словам, Памфилова разрешила ему рассказать, что ей провели операцию на плечевом суставе и она в связи с этим носила поддерживающую конструкцию.

Памфиловой не было на заседаниях ЦИК около месяца. В комиссии заверили, что она в курсе всех дел и скоро вернется к работе.

Ранее анонимный телеграм-канал сообщил, что Памфилова попала в больницу из-за "нервного срыва на фоне скандала с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге и "выяснения отношений" с первым зампредом администрации президента Сергеем Кириенко о возможном снижении муниципального фильтра.

В сентябре в Петербурге пройдут губернаторские выборы и муниципальные. Оппозиционные политики жаловались, что в ряде муниципальных округов управы и избирательные комиссии скрывали даты назначения выборов, не давая кандидатам вовремя подать документы о выдвижении. Также поступали жалобы на искусственные очереди на подачу документов в избиркомы, которые создавали подставные лица. Еще они жаловались, что избирком мог закрыться и не принимать документы. В связи с подготовкой к выборам губернатора штаб Навального утверждал, что в Выборгском районе бюджетников заставили фальсифицировать подписные листы за выдвижение врио главы региона Александра Беглова.

В конце апреля 2019 года Элла Памфилова предложила 16 регионам снизить муниципальный фильтр на предстоящих губернаторских выборах. Петербургу, в частности предлагалось установить его на уровне 6%. В городском избиркоме ответили, что это возможно только за счет принятия регионального закона, сделать это уже нет времени, поэтому на предстоящих выборах губернатора сохранился муниципальный фильтр в 10%.