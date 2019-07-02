На орловского застройщика завели уголовное дело после "прямой линии" с Путиным

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Орловской области завели дело на застройщика, на которого в июне пожаловался один из дольщиков во время "прямой линии" с Владимиром Путиным; об этом сообщает во вторник местная прокуратура.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере завели по результатам прокурорской проверки.

Было установлено, что компания "Стройсервис" заключила 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 202 млн рублей. Однако квартиры люди так и не получили, строительство домов в настоящее время не ведется, а деньги оказались похищены.

От действий застройщика пострадали 145 человек.

20 июня житель Орловской области обратился на "прямую линию" с президентом РФ и пожаловался на недобросовестного застройщика, который на полтора года затянул сроки сдачи дома.