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Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным

Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным
Фото: ТАСС, Алексей Никольский

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В России"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное"Прямая линия" с Владимиром Путиным. ГлавноеЧитать подробнее

"Сейчас уже в администрации начинается работа по формулированию перечня. Сегодня на совещании у Вайно (начальник администрации президента Антон Вайно - ИФ) были даны соответствующие поручения подразделениям администрации, и администрация сейчас начнет работать со стенограммой", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, перечень "формулируется очень тщательно, чтобы не забыть ни одного, никаких планов, о которых сказал президент в ходе "прямой линии".

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что в пятницу Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, а также проведет ряд других встреч.

"Кроме того, во второй половине следующей недели предстоит саммит "двадцатки" в Осаке. Это и проблематика "двадцатки", и двусторонние встречи, которые предстоят "на полях" этого международного мероприятия. Все это, конечно, требует тщательной подготовки", - продолжил Песков.

В четверг "прямая линия" с Путиным длилась чуть больше четырех часов, в ходе нее он ответил на 70 вопросов.

Владимир Путин

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