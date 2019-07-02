Открыто движение по федеральной трассе в Иркутской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прерванное 28 июня из-за наводнения, открыто для всех видов транспорта в обе стороны, сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье" (структура Росавтодора).

"Сегодня в 12:42 (7:42 по московскому времени) возобновили движение легковых автомобилей по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе, пострадавшему от наводнения. В 13:26 (8:26 по Москве) открыто движение для тяжеловесного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что во вторник в Тулуне с 12:00 (7:00 по московскому времени) открыли мост через реку Ия на федеральной трассе "Сибирь". Сначала движение было запущено в сторону Красноярска в тестовом режиме для легковых автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. Затем легковой транспорт пустили в сторону Иркутска.

Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия, который является частью федеральной трассы, незначительна и уменьшается.

Сообщалось также, что на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе города Тулуна (Иркутская область), залитого паводковыми водами, скопилось около 200 большегрузных фур. Подходы к мосту через реку Ия затоплены, но сам мост стоял над водой. Движение по трассе в Тулуне было прекращено двое суток назад.

Дорожные службы продолжают восстанавливать проезжую часть и расчищать трассу. За минувшие сутки объем скальной породы, с помощью которой устраняют размывы дороги, превысил пять тысяч кубометров.

Кроме того, специалисты ФКУ Упрдор "Прибайкалье" обследуют техническое состояния моста через Ию на 1494-м километре. По их оценке конструктивные элементы сооружения позволяют запустить сквозное движение в полном объёме.

На въездах в город (км 1490 и км 1497) инспекторы ГИБДД и сотрудники дорожных служб пропускают транспорт, скопившийся в Тулуне. После того, как поток пройдёт, можно будет запускать транспорт, следующий из Иркутска и Красноярска. Дорожные службы приступят к расчистке обочин проезжей части и обустройству инфраструктуры.

Примерно на 16 см снизился уровень воды в реке Ия - теперь он составляет 9 м, при критической отметке в 7 м.