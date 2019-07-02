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Что произошло за день: вторник, 2 июля

Катастрофа на глубоководном аппарате ВМФ России, конфликт российских и чешских авиавластей и согласование кандидатур на ключевые посты в институтах ЕС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Североморске четырнадцать моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате. Он был предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Причиной смерти подводников стало отравление продуктами горения. Среди погибших было семеро капитанов первого ранга, двое - Герои России. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск.

- Россия и Чехия договорились снять взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля. На это время "Чешские авиалинии" получат разрешение на рейсы Прага - Сеул с использованием транссибирского маршрута, а российские компании будут допущены к полетам в Прагу. Ранее чешская сторона ввела ограничения против "Аэрофлота", "Победы" и "Уральских авиалиний", объяснив это проблемами с транссибирскими перелетами.

- Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 18. Неизвестной остается судьба 13 человек. Местные власти считают, что жертв наводнения может оказаться больше, сейчас спасатели разбирают разрушенные дома. Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прерванное 28 июня, удалось восстановить.

- Россия начала выплачивать взносы в бюджет Совета Европы. За 2017-2018 годы долг составляет 55 млн евро. Стране также придется выплатить пени.

- Европейский совет согласовал кандидатуры на ключевые посты в институтах ЕС. В частности, на пост главы Еврокомиссии предлагается назначить министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, на пост руководителя ЕЦБ - главу МВФ Кристин Лагард. Кандидатуры должны быть одобрены Европарламентом.

- Сменился руководитель дочернего общества "Транснефти", эксплуатирующего нефтепровод "Дружба". Вместо Олега Богомолова гендиректором "Транснефть-Дружбы" назначен Роман Камозин.

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