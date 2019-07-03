Поиск

Почти 200 священников отслужат в Кронштадте панихиду по погибшим подводникам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - 180 священников в четверг отслужат панихиду по погибшим в Североморске подводникам в Никольском морском соборе в Кронштадте, сообщили в среду в пресс-службе Петербургской епархии.

В службе примут участие все священнослужители, приехавшие в Петербург накануне на совещание, связанное с 10-летием восстановления института военного духовенства. Также на ней будут присутствовать около 200 моряков местного Кронштадтского военного гарнизона.

1 июля 14 моряков-подводников ВМФ погибли в результате пожара на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море. Погибшие были жителями Петербурга и Ленинградской области.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников предложил похоронить их рядом с экипажем подлодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

Североморск Кронштадт

Новости по теме

Новости

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Путин не будет приглашать папу римского в Россию

Заниматься организацией паломнических туров в РФ теперь сможет только церковь

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

В Иркутской области осталось найти 15 пропавших без вести

В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел

Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');