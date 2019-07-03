Почти 200 священников отслужат в Кронштадте панихиду по погибшим подводникам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - 180 священников в четверг отслужат панихиду по погибшим в Североморске подводникам в Никольском морском соборе в Кронштадте, сообщили в среду в пресс-службе Петербургской епархии.

В службе примут участие все священнослужители, приехавшие в Петербург накануне на совещание, связанное с 10-летием восстановления института военного духовенства. Также на ней будут присутствовать около 200 моряков местного Кронштадтского военного гарнизона.

1 июля 14 моряков-подводников ВМФ погибли в результате пожара на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море. Погибшие были жителями Петербурга и Ленинградской области.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников предложил похоронить их рядом с экипажем подлодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.