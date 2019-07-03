Поиск

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда загоревшегося глубоководного аппарата была закреплена за воинской частью в Санкт-Петербурге.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду.

Ранее издание "Фонтанка" сообщало, что подразделение, к которому были приписаны моряки, имеет статус секретного, а в открытых источниках о нем пишут как об эксплуатанте атомных глубоководных станций.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах Баренцева моря. Среди погибших были два Героя России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. Путин поручил Шойгу лично отправиться в Североморск, где находится аппарат.

Санкт-Петербург Североморск Александр Беглов

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Сахалинские рыбаки в начале лососевой путины оказались в юридическом коллапсе

Крупные потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Дерипаска потратил более $20 млн на спасение отставного агента ФБР в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');