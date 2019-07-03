Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда загоревшегося глубоководного аппарата была закреплена за воинской частью в Санкт-Петербурге.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду.

Ранее издание "Фонтанка" сообщало, что подразделение, к которому были приписаны моряки, имеет статус секретного, а в открытых источниках о нем пишут как об эксплуатанте атомных глубоководных станций.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах Баренцева моря. Среди погибших были два Героя России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. Путин поручил Шойгу лично отправиться в Североморск, где находится аппарат.