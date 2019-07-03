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Военные раздали жителям затопленного Тулуна три тонны хлеба

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) за сутки раздали жителям пострадавшего от наводнения города Тулун в Иркутской области три тонны хлеба, а также 180 тонн воды.

В пресс-службе округа уточнили в среду, что хлеб был испечен автономным заводом.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, военная и специальная техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, а также хлебозавод и десять автоцистерн.

Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки. Они также будут оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

Ранее в среду местные власти сообщили, что ущерб от паводка оценивается в 29 млрд рублей. Более трети (36%) обследованных домов не подлежат восстановлению.

Президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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