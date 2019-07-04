В Иркутской области нашли живыми 23 человека, пропавших во время наводнения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - 23 жителя Иркутской области, считавшиеся пропавшими без вести во время наводнения, найдены живыми, сообщили в пресс-службе главного управления регионального МВД

В полиции пояснили, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, успели вовремя сойти на берег. Еще несколько человек покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки.

При этом в среду в МЧС сообщали, что в зоне паводка пропали 15 человек.

Накануне Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. К ликвидации последствий паводка, который затопил сотни населенных пунктов, привлекут военных.

Между тем, в Иркутске готовятся к повышению уровня воды в притоке Ангары Иркуте.